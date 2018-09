Konec tedna novomeški tekaški praznik

24.9.2018 | 16:45

Olimpijec Primož Kobe je Novomeški polmaraton predstavil skupaj z županom Gregorjem Macedonijem, ki bo tudi tekmoval. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Do danes se je za Novomeški polmaraton, ki ga bodo v okviru Štukljevega leta pripravili v nedeljo s štartom ob desetih, prijavilo 807 tekačev, od tega 505 za nastop na razdalji polovice maratona in 272 za rekreativni tek, ki so ga zaradi spremenjene trase s prvotno zamišljenih 8800 m skrajšali na 6300 m. Prireditev bo potekala dva dneva, saj bodo v soboto popoldne z začetkom ob treh pripravili tekaško prireditev za mladino, namenjeno tako predšolskim otrokom kot tudi osnovnošolcem in srednješolcem, ki se bodo pomerili na njim primernih razdaljah od 100 do 2100 m.

Štart 6,3 in 21 km dolgih preizkušenj bo na Seidlovi cesti v neposredni bližini stavbe Stare občine oziroma pred zgradbo NLB. Prvi del preizkušnje bo speljan po Ljubljanski cesti skozi Bršljin in ob obvoznici do Ločenskega mostu, pred katerim bo zavila nazaj po Seidlovi cesti do startno-ciljnega prostora, kjer bo zaključek krajšega teka. Polmaratonci bodo nadaljevali čez Šmihelski most in po regionalni cesti do Volavč, čez most v Lokah in po kolesarski poti proti Straži ter potem nazaj mimo Zaloga, skozi Češčo vas in Cegelnico ter Bršljin do cilja. V času prireditev bodo ceste, po katerih poteka trasa tekov, zaprte za ves promet.

Kot je na novinarski konferenci danes dopoldne povedal vodja organizacije novomeški maratonec Primož Kobe, bosta od bolj znanih tekaških imen na Novomeškem polmaratonu nastopila tudi Mirnopečan Mitja Krevs, eden izmed najboljših slovenskih dolgoprogašev, ki je v zadnjem času v dobri formi, in Neja Kršinar, ki bo imela dobro konkurenco tudi v tekmovalkah iz Srbije. Kar nekaj prijav je prišlo tudi iz tujine, med drugim tudi z Irske in iz Nemčije. Med povabljenimi je bila tudi Sonja Roman, ki pa se je opravičila. Žal bo istočasno v Slovenskih Konjicah istočasno še en polmaraton, ki bo štel tudi za državno prvenstvo v cestnem teku, kjer bo nastopila večina boljših slovenskih tekačev.

Na novinarski konferenci je novomeški župan Gregor Macedoni povedal, da ga veseli, da bo prirediteljem uspelo izpeljati ob odločitvi za razglasitev Štukljevega leta napovedano množično prireditev, ki ima po njegovem mnenju vpliv na več področjih, tudi v turizmu in predvsem na množično udejstvovanje Novomeščanov pri rekreativnih športnih dejavnostih. Ob tem se je pohvalil, da bo na teku nastopil tudi sam, prijavil se je za krajšo razdaljo in dobil štartno številko 86. Primož Kobe zaradi organizacijskih obveznosti tokrat ne bo nastopil.

Vremenska napoved kaže dobro in očitno bo prirediteljem uspelo izpeljati tudi glasbeni program, s katerim se bo nadaljeval sobotni del prireditve. Z najmlajše udeležence bodo tako na Novem trgu poskrbeli Čuki, za nekoliko starejše občinstvo pa Društvo mrtvih pesnikov z gostom Andrejem Šifrerjem ter skupina Help! z glasbo znamenitih Beatlov.

I. Vidmar