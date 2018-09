Jutranje deževje ni bilo nedolžno

24.9.2018 | 18:30

Novo mesto - Današnje jutranje in dopoldansko deževje ni bilo ravno nedolžno, saj je zalilo kar nekaj kleti in kletnih prostorov, veter se je sem ter tja lotil kakšne strehe, pa tudi v prometu ni bilo vse tako, kot bi si želeli, tako da so imeli gasilci in reševalci spet polne roke dela.

Ob 7.18 je na Ulici XIV. Divizije v Metliki meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so vodo izčrpali in posesali ter očistili meteorne jaške v bližini.

Ob 11.01 je na Šegovi ulici v Novem mestu meteorna voda zalila kletni prostor telovadnice. Gasilca GRC Novo mesto sta vodo izčrpala in posesala.

Ob 9.54 je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki zaradi obilnih padavin in zamašenih kanalizacijskih cevi voda zalila prostore hotela Bela krajina. Gasilci PGD Metlika so izčrpali vodo in posesali osem prostorov na površini 250 kvadratnih metrov.

Ob 7.27 sta na cesti Novo mesto—Metlika pri prelazu Vahta, občina Metlika, podrti drevesi ovirali promet. Delavec cestnega podjetja je drevesi razžagal in odstranil.

Ob 9.36 je v Lokvah, občina Črnomelj, ponovno prišlo do požara prikolice. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Prikolica je bila uničena.

Ob 11.46 se je v Lokvah pri Črnomljo delno zrušila streha na stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Črnomelj so iz ostrešja odstranili strešnike, ki so ogrožali stanovalce ter objekt zavarovali s trakom. Po oceni gasilcev objekt ni primeren za bivanje. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 7.11 se je na cesti Novo mesto—Metlika v bližini naselja Jugorje pri Metliki, občina Metlika, osebno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cestišču. Poškodovala se je ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbel in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in počistili cestišče.