Starkmatov stol prvi med MOS-ovimi podjetnimi talenti

25.9.2018 | 08:25

Sebastjan Štarkel s priznanji z MOS-a

Celje, Črnomelj - Ekipa belokranjskega podjetja Starkmat (samostojni podjetnik Sebastjan Štarkel) se je s pisarniškim stolom za zdravo hrbtenico in boljšo koncentracijo Active Chair predstavila na letošnjem celjskem sejmu MOS.

»Gre za že večkrat nagrajeno slovensko inovacijo, ki že spreminja sedalne navade po pisarnah, šolah, terapevtskih centrih in domovih,« je sporočila soustanoviteljica podjetja Mateja Vrščaj.

Podjetje je za ta izdelek med drugim letos prejelo tudi enega od zlatih priznanj za inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Na celjskem sejmu je bila Starkmatova ekipa izbrana med deseterico MOS-ovih podjetnih talentov in nato prejela priznanje za 1. mesto na natečaju za podjetne talente v letošnjem letu.

Podjetje je za svoj inovativni pisarniški stol prejelo tudi srebrno priznanje Celjskega sejma, že na ljubljanskem pohištvenem sejmu Ambient pa je, kot smo poročali, pisarniški stol lansko jesen predstavilo v okviru Top ideje, medtem ko je leto prej na njem predstavilo svoj prvi izdelek - otroški stol Mushy.

Kot sporoča Vrščajeva, so v podjetju veseli tudi tega, da so jih v časniku Finance uvrstili v izbor za naj podjetniške ideje.

Inovativen stol

»Zanimanje za inovativne pisarniške stole Active Chair PRO s posebnim patentiranim konceptom gibanja raste tudi v tujini. Stoli so v celoti izdelani v Sloveniji v sodelovanju s kakovostnimi slovenskimi razvojnimi dobavitelji,« še sporočajo iz podjetja.

Pravijo, da je Active Chair PRO edini stol na svetu, ki ne stoji sam pokonci in to z razlogom. Za premikanje sedeža v vse smeri uporablja poseben mehanizem in pazljivo izbrano lokacijo vrtišča, ki preprečuje statične in nepravilne položaje, ki na dolgi rok škodijo zdravju. »Zato se na stolu ne zasedite, ampak telo ves čas išče najboljši možni položaj. Patentiran koncept gibanja spodbuja aktivacijo mišic, omogoča primerno gibanje medenice, naravno telesno držo, večjo prekrvavitev, pospešeno presnovo v možganih, ohranjanje koncentracije, storilnosti in pripomore k splošnemu boljšemu počutju,« razložijo.

B. D. G.

