Danes brez elektrike

25.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 8.45 so v naselju Gmajna, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo s podstrešja stanovanjske hiše.

Ob 10.33 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Krasinc desno;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Črpalka.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP LISEC 2;

- od 10.00 do 14.00 bo občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na obmoćju TP Banovec in Vidova pot med 8. in 10.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Krško Resa med 8. in 12. uro.

M. K.