Začasni most v Mršeči vasi bo verjetno še kar nekaj časa

25.9.2018 | 11:40

Že štiri leta čez Krško v Mršeči vasi vodi začasni, t.i. pontonski most.

Šentjernej, Mršeča vas - Sredi julija so minila že štiri leta, odkar so v Mršeči vasi slovesno predali namenu nov nadomestni most čez reko Krko, ki ga je šentjernejski občini uspelo dobiti v začasno brezplačno uporabo na obrambnem ministrstvu, ker so morali starega zaradi dotrajanosti in poškodb, ki so jih povzročile zlasti velike poplave, po odločbi republiškega inšpektorja odstraniti.

Kaj se dogaja na tem področju, se obetajo kake spremembe, je morda blizu gradnja novega mostu?

Župan Radko Luzar pravi, da most čez reko Krko v Mršeči vasi še ostaja pontonski oz. začasen in bo tako verjetno še kar nekaj časa. »Občani so se na mini referendumu odločili za betonsko varianto, ki je za manj kot 1,5 milijona evrov ni mogoče narediti. Letos smo dali narediti dodatno študijo, če se je naložba morda pocenila, a temu ni tako,« je dejal in dodal, da nikjer ni zaslediti kakega razpisa, da investicija ne bi bila le na bremenih občinskega proračuna. K sreči pa je Slovenska vojska v tem času pridobila dva podobna mosta, tako da menda ni nevarnosti, da bi tega iz Mršeče vasi kaj kmalu potrebovala kje drugje. Tako zaenkrat tu ostaja še vse po starem.

Besedilo in foto: L. Markelj