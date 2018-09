Že sedmi regijski festival zaTE

25.9.2018 | 17:00

Vir: RIC Novo mesto

Novo mesto - Jutri se začenja regijski Festival zaTE – znanje aktivira, največji karierno zaposlitveni dogodek, ki se letos odvija že sedmo leto zapored v različnih krajih po regiji. Do petka, 28. septembra, bo ponudil različna predavanja in delavnice, informacije in koristna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti, so sporočili iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (RIC), ki festival organizira skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto, izvedbo pa omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji, in sicer ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje ter vse sodelujoče organizacije.

Kot so dejali, želijo s festivalom poudariti pomen sodelovanja in povezovanja, pa tudi spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih ter učinkovitejši gospodarski razvoj regije.

»Povratne izjave udeležencev preteklih festivalov poudarjajo znanje in strokovnost predavateljev, ki so svoje bogate izkušnje v praksi ustrezno prenesli na udeležence. Iskalci zaposlitve poudarjajo, da bodo znanje iz preteklih delavnic, skušali v največji meri prenesti v prakso ter na takšen način upoštevali nasvete, ki jih bodo uporabili pri nadaljnjem iskanju zaposlitve,« so v RIC zapisali v sporočilu za javnost.

V sklopu festivala bo med drugim v petek od 10. do 13. ure potekal tudi Zaposlitveni sejem, kjer se bodo predstavila različna podjetja in izobraževalne organizacije, hkrati pa bodo iskalci zaposlitve imeli možnosti spoznavanja delodajalcev s pomočjo t. i. hitrih zmenkov. Uro pred pa se bo začel še posvet z naslovom Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja.

Udeležba na dogodkih festivala je brezplačna, ker je dejavnost sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskegi socialnega sklada. Program regijskega festival je na spletni strani http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/.

M. Ž.