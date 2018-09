Kolaričevih sedem ukrepov

25.9.2018 | 15:15

Matija Kolarič (Foto: M. L.)

Brežice - Matija Kolarič bo v občini Brežice nastopil na letošnjih volitvah kot županski kandidat Socialnih demokratov.

»Trenutni župan Ivan Molan občino vodi zadnjih 13 let. Nepošteno in pristransko bi bilo, če bi rekli, da pri svojem delu ni bil uspešen. Uspelo mu je urediti številne ceste, obnovil in zgradil je kanalizacijske in vodovodne sisteme ter postavil in obnovil nekaj pomembnih objektov, kot so športna dvorana Brežice, Vrtec Mavrica in osnovna šola Cerklje ob Krki. Vendar pa je sedaj prišel čas, ko je na kvaliteto življenja v občini potrebno pogledati širše,« je Kolarič rekel na včerajšnji novinarski konferenci.

Predstavil je sedem ključnih ukrepov za vodenje občine v prihodnje.

Dvignili bodo povprečno plačo v občini, povečali delež ločenega zbiranja odpadkov in zmanjšali količino mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca, otrokom in staršem bodo omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa, uvedli bodo soodločanje javnosti pri razporejanju proračunskega denarja, zgradili bodo krožišče v sedanjem križišču Pleteršnikove in Maistrove ulice, turističnim ponudnikom omogočili, da sami odločajo o namenski rabi turistične takse , mladim bodo ponudili subvencije za obresti stanovanjskih kreditov in subvencije komunalnih prispevkov.

Predstavitve se je udeležil tudi podpredsednik SD in poslanec Matjaž Nemec.

M. L.