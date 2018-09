V kombiju prevažal kar 22 tujcev

25.9.2018 | 12:40

Ilustrativna fotografija (Foto: PU Novo mesto, arhiv DL)

Sinoči nekaj po 19. uri so črnomaljski policisti v okolici Črnomlja ustavili kombinirano vozilo romunskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da se v tovornem delu vozila nahaja 22 tujcev (16 državljanov Pakistana in šest državljanov Eritreje), ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 44-letnemu državljanu Romunije, ki je prevažal tujce, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Predvidoma danes ga bodo kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Štiri mladoletne tujce so odpeljali v Center za tujce, državljana Pakistana, ki je izrazil namero za mednarodno zaščito, v azilni dom, ostale tujce pa bodo po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Izginili mobiteli

Minulo noč je v Trebnjem nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno in ukradel mobilne telefone. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

