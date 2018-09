Učenci OŠ Dragotin Kette posadili drevo miru

25.9.2018 | 13:30

Novo mesto - V zadnjem času veliko govorimo o ravnanju človeka z naravo. Ugotavljamo, da človek vse bolj posega v njene zakonitosti in uničuje tisto dobro in lepo okoli sebe. Posledice takšnega ravnanja so pogosto zelo hude, saj vplivajo na vsa živa bitja. Zato je pomembno, da se učenci in odrasli ozaveščamo in z majhnimi dejanji vračamo našemu planetu za vse dobrine, ki nam jih daje. Eno takih preprostih dejanj je lahko tudi sajenje drevesa.

V sklopu mednarodnega projekta ENO, v katerega je vključenih več kot 10.000 šol iz 150 držav, se je 21. septembra OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta ponovno pridružila globalnemu sajenju dreves. To je dan, ki ga je OZN proglasila za svetovni dan miru. Skupaj s tisoči šol in otrok smo se povezali v skupni misli miru in prijateljstva in ob 12. uri po lokalnem času po vsem svetu posadili drevesa miru. Na ta način bo zeleni obroč v 24 urah obkrožil svet.

Z veseljem smo postali del te prelepe zgodbe. Posadili smo naše avtohtono drevo, in sicer pravi kostanj (Castanea sativa), za katerega upamo, da bo bogato obrodil in nas nekoč posladkal s plodovi. V znamenje miru smo ga okrasili z belimi golobicami.

Pri sajenju drevesa so sodelovali vsi učenci in učitelji šole ter ravnateljica Vida Marolt. Pospremili smo ga z lepimi mislimi in srčno željo, da bi na svetu živeli samo srečni in veseli otroci.

J. B., OŠ Dragotin Kette Novo mesto

