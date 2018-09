Huda prometna nesreča v Brestanici: 29-letnica umrla

25.9.2018 | 14:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Brestanica - Danes ob 11.24 je bila PU Novo mesto obveščena o hudi prometni nesreči v Brestanici, prišlo naj bi do trčenja dveh avtomobilov. "Udeleženko prometne nesreče, 29-letno voznico osebnega avtomobila, so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrla. Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče in ugotavljajo vse okoliščine. Cesta Krško - Boštanj pa je pri odcepu za Brestanico zaprta za ves promet," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

J. A.