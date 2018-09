Jablana ob svetovnem dnevu miru

25.9.2018 | 14:30

Črnomelj - Petek, 21. september, je OZN proglasila za svetovni dan miru.

Ta dan je bil pomemben tudi za našo šolo, saj smo se skupaj z več tisoč šol iz kar 150 držav vsega sveta povezali v skupni misli miru in prijateljstva. Tako smo točno ob 12. uri po lokalnem času s predstavniki Vinske kleti Metlika, Simono Žugelj Cajnar in Perico Pranjkovićem ter predstavnikom sveta staršev, Goranom Ivančevičem, na šolskem vrtu posadili jablano.

Posajeno sadno drevo je tako postalo simbol miru in sodelovanja šol vsega sveta. Program svečane proslave je popestril šolski zborček pod mentorstvom Urške Klobučar in Vlaste Lah. Ob koncu je sledila odlična pogostitev, ki so jo pripravili učenci.

T. Č., OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj

