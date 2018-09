Po prvem vbodu je Heleni uspelo pobegniti

25.9.2018 | 18:20

Albin Mlakar je na sodišče prišel iz pripora.

Krško, Telče - Štiri stene naših domov skrivajo veliko prepirov in nesoglasij, a le najhujši primeri, ko zadeve resnično uidejo izpod nadzora, pridejo v javnost in na strani črne kronike. 3. julija letos je na Telčah na območju sevniške občine Albin Mlakar z nožem poškodoval Heleno, neuradno gre za sinovo partnerico.

Naslednji dan so s PU Novo mesto sporočili, da naj bi prišlo do spora med 71-letnim moškim in 46-letno žensko, ki občasno prebiva v isti hiši. "71-letnik je žensko večkrat udaril in jo z nožem zabodel v hrbet. Žrtvi je pred nasilnežem uspelo pobegniti iz stanovanjske hiše. Policisti so 71-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje." Tedaj so iz bolnišnice sporočili, da je ženska hudo poškodovana.

Preiskovalni sodnik je takrat za Mlakarja odredil pripor, iz katerega ga je pravosodni policist včeraj pripeljal pred krškega sodnika Gojmirja Pešca.

Okrožna tožilka Mateja Roguljič je med branjem obtožnice med drugim povedala, da je med oškodovanko in Mlakarjem prišlo do prepira, pa tudi, da jo je s kuhinjskim nožem zabodel v hrbet med lopatice z namenom, da ji vzame življenje.

»Zaradi tega je bilo ogroženo njeno življenje. Zgolj hitri zdravniški pomoči in dejstvu, da ji je po prvem vbodu uspelo pobegniti iz hiše ter se skriti, da je ni našel, se ima zahvaliti, da je ostala živa,« je med drugim rekla Roguljičeva, ki Mlakarju očita kaznivo dejanje poskusa uboja. Ni povedala, kakšno kazen predlaga v primeru priznanja krivde, sicer zakon za kaznivo dejanje uboja predvideva od pet do 15 let zapora, ker pa je ostalo pri poskusu, je izrečena kazen lahko tudi milejša.

Mlakar krivde za poskus uboja ni priznal.

»Krivde ne priznam,« je bil jedrnat Mlakar, njegova odvetnica Albina Krulc pa je nanizala cel kup dokaznih predlogov.

Med drugim je predlagala, da se pridobi njegova zdravstvena dokumentacija in mnenje alkohologa, da bodo ugotovili, če je Mlakar alkoholik in kako to vpliva na njegovo ravnanje v konfliktnih situacijah. Poleg tega tudi izvedensko mnenje psihiatra, glede na to, da se obtoženi dogodka ne spomni, in glede na okoliščine pred sporom.

»Ves dan ni jedel, bil je lačen. Je pa ves dan pil alkohol. Naj se ugotovi, kako je to vplivalo na njegovo sposobnost odločanja,« je rekla Krulčeva.

Iz povedanega je mogoče sklepati, da bo obramba poskušala dokazati, da Mlakar v tistem času ni bil prišteven in ni mogel razumeti pomena in posledic svojega ravnanja.

Tekst in foto: Janja Ambrožič