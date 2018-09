Trud reševalcev zaman

26.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 11.25 uri se je v naselju Gunte, občina Krško, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, s hidravljičnim razpiralom odprli vrata na enem od vozil in iz njega rešili poškodovanko. Nudili so pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev in skupaj z njimi izvajali izmenično reanimacijo ene osebe. Z vpojnimi sredstvi so posuli iztekle motorne tekočine, počistili cestišče in s pomočjo avtodvigala vozili naložili na vozilo avto vleke. Reševalci NMP Krško so eno osebo oskrbeli na kraju, drugo pa prepeljali v UC SB Brežice, kjer je zaradi hudih poškodb preminila. Zaradi nesreče je bila cesta Gunte-Arto zaprta za promet, obvoz pa je bil urejen.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.29 sta posadka helikopterja Slovenske vojske in sekundarna ekipa kliničnega centra Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Brežic v UKC Ljubljana.

Še vedno sršeni

Ob 18.24 so v Artičah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod Željko;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 6.00 do 7.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 6.00 do 7.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR CIKAVA;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 občasno prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Predislavc, Podgorje Okrog, Pišece Orehovec 2 in Vitna vas med 9. in 15. uro, na območju TP Podgračeno med 9. in 12. uro, na območju TP Boršt izvod Boršt med 10. in 13. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunk, Gorelce, Glino Gaj, Cerovec in Srednik Cerovec med 8.15 in 14. uro, na območju TP Jelovec med 8. in 12. uro, na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Okrog in Mrzla Planina med 9. in 14. uro in na območju TP Log izvod bistro cerkev med 9. in 14. uro.

