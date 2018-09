Po 9 letih v Škocjanu sprejeli OPN!

26.9.2018 | 09:20

Svetniki so ob koncu seje s šampanjcem nazdravili iztekajočemu se mandatu in predvsem sprejemu OPN.

Škocjan - Včerajšnji dan je bila za občino Škocjan zelo pomemben. Občinski svetniki so po devetih letih truda in prizadevanj občine sprejeli občinski prostorski načrt (OPN), pomemben razvojni dokument.

Po sprejemu OPN sta bila v prvi vrsti zadovoljna župan in direktorica občinske uprave, Jože Kapler in Petra Pozderec.

»To je pomembna informacija za občane, investitorje, podjetnike, skratka vse, ki bi radi v tem prostoru živeli in delali. V teh letih je bilo veliko tudi slabe volje in neprespanih noči, a počasi in z vztrajnostjo nam je uspelo. OPN je ključen dokument z gospodarskega in kmetijskega razvoja, spet se bo lahko več gradilo tudi za mlade družine, OPN prinaša tudi možnost legalizacij, itd.,« je po sprejetju OPN povedal župan Jože Kapler ter se za trud in dobro delo zahvalil tako sodelavcem iz občinske uprave, zlasti višji svetovalki za urbanizem in razvoj Janji Ravnikar, svetnikom ter ljubljanskemu podjetju Urbania, ki je bil izdelovalec dokumenta.

Janja Ravnikar

Janja Ravnikar je svetnikom strnjeno predstavila celotno dogajanje od leta 2009 naprej do letos, ko so avgusta pridobili še zadnje soglasje oz. odločbo in sicer z Direktorata za okolje, da so vplivi izvedbe plana na okolje, ki so bili ugotovljeni ob celoviti presoji vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja, sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov odloka o OPN.

Alojz Hočevar

Soglasodajalcev je bilo v celotnem postopku kar 28, kar pomeni, da je bilo veliko usklajevanj, nekaj pa je bilo tudi trdih orehov, ki jih je bilo potrebno zdrobiti, kot je slikovito povedal Peter Lovšin iz podjetja Urbania. OPN občine Škocjan prinaša okrog 11 hektarov novih zazidalnih površin, občina pa se je tu izkazala z iznajdljivostjo, saj je približno takšen obseg poiskala med obstoječimi nerabljenimi stavbnimi zemljišči, ter jih vrnila v primarno rabo, torej v kmetijska zemljišča. Takrat je zeleno luč za pozitivno mnenje izdalo tudi kmetijsko ministrstvo. OPN opredeljuje tudi novo naselje v Zloganjski Gori, kjer je zdaj dana možnost legalizacije, na novo omogoča stanovanjske gradnje, saj sta bila dodatno narejena urbanistična načrta za naselji Bučka in Škocjan, v strateškem delu OPN prinaša tudi možnost širitve poslovne cone v Dobruški vasi. Slednje je zelo pomembno, saj je prvi del cone na levi strani regionalne ceste že skoraj razprodan.

Takoj v spremembe in dopolnitve OPN

Kot pravi podžupan občine Škocjan Alojz Hočevar, bo OPN prinesel prioritete razvoja občine, kdor pa s sedanjim dokumentom ni bil uslišan, je treba povedati, da bo občina takoj začela s sprejemanjem novih predlogov, sprememb in dopolnitev OPN.

Martina Kralj

Tudi ostali svetniki so bili ob sprejemu OPN zadovoljni.

»Sprejem OPN je poseben mejnik v zgodovini občine. Vesela sem, da nam je uspelo, saj omogoča celosten razvoj te doline,« je dejala Martina Kralj. Tudi Matej Krnc meni podobno, ljudje bodo zadovoljni, da bodo lahko legalizirali objekte, občina bo s komunalnim prispevkom pridobila nekaj denarja, »žal pa smo na ta pomemben korak v razvoju predolgo čakali.«

Svetniki so po zadnji občinski seji v tem mandatu dobremu delu tudi nazdravili s šampanjcem, glavni razlog pa je bil nedvomno sprejet OPN.

Besedilo in foto: L. Markelj

