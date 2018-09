Trebanjci glasnejši in učinkovitejši

26.9.2018 | 08:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Dobro so sinoči dolenjski rokometni privrženci napolnili tribuno novomeške športne dvorane Marof, kjer so bili, če že ne bolj številčni, pa vsaj glasnejši navijači trebanjskega Trima, ki je v tretjem krogu lige NLB z 28:26 ugnal novomeško Krko ter tako v svoj izkupiček vpisal drugo zmago. Novomeščani je še nimajo.

Trebanjci so sinoči že začeli bolje in z zadetkoma Bojanića in Cirarja povedli z 2:0, na drugi strani pa so Okleščen, Jakše in Irman poskrbeli za prvo vodstvo Krke, ki je v 24. minuti z zadetkom Okleščna povedla s 13:10, kar je bila najvišja prednost Krke na tekmi. Trebanjci so nato po minuti odmora znova prevzeli pobudo in ob polčasu izenačili na 14:14, v 51. minuti pa tudi oni povedli za tri točke (23:20). Temu je sledila dramatična končnica, v kateri je Novomeščanom z dvema zaporednima zadetkoma Jakšeta tri minute pred koncem uspelo izenačiti na 27:27, potem pa sta Grandovec in Cvetko poskrbela za novo prednost Trima za dva gola in zmage so se veselili Trebanjci, ki so se tako znašli v skupini šestih moštev, ki so s po štirimi točkami razporejena od drugega do sedmega mesta prvenstvene lestvice.

Krka : Trimo Trebnje 26:28 (14:14)

Krka: Pavlin, L. Rašo, Bevec, Didovič 1, Okleščen 9, Pršina 2, Tomić, Irman 5 (2), Jakše 6, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 3, Kukman, Windischer, Florjančič.

Trimo Trebnje: Brana, Hasić, Urbič, Cvetko 4, Seferović 3, Dobovičnik 2, Hasić, Mat. Kotar 1 (1), Mar. Kotar 2, Udovič 5, Sašek, Majzelj, Redek 1, Bojanić 2, Grbić, Grandovec 3, Cirar 5.

Sedemmetrovke: Krka 4 (2), Trimo Trebnje 3 (1).

Izključitve: Krka 10, Trimo Trebnje 6 minut.

Lestvica: 1. Riko Ribnica 5, 2. Celje Pivovarna Laško 4, 3. Gorenje Velenje 4, 4. Urbanscape Loka 4, 5. Jeruzalem Ormož 4, 6. Maribor Branik 4, 7. Trimo Trebnje 4, 8. Dol TKI Hrastnik 2, 9. Sviš Ivančna Gorica 2, 10. Koper 2013 0, 11. Krka 1, 12. Dobova 0.

I. Vidmar



Galerija