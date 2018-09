Dušan Strnad bo vnovič kandidiral za župana

26.9.2018 | 16:30

Dušan Strnad (Foto: OO SDS Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Aktualni župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je najavil, da se bo potegoval za še en mandat. Tudi tokrat bo kandidat Slovenske demokratske stranke, pričakuje pa tudi širšo podporo.

Strnad, kot so med drugim sporočili iz OO SDS Ivančna Gorica, stavi na sodelovanje, povezovanje in vključevanje, kar se je izkazalo kot prava pot za doseganje rezultatov v skupno dobro. Ponosen je na opravljeno delo in soglasno sprejemanje odločitev na občinskem svetu. Še naprej se bo zavzemal za enakomeren razvoj celotne občine, več poudarka pa bo na razvoju občinskega središča. Kulturno upravni center bo dal naselju Ivančna Gorica značaj središča in ponudil boljše pogoje za knjižnico ter razvoj kulture.

»V zadnjih letih smo naredili veliko in verjamem upravičili zaupanje volivcev. Pred nami so novi izzivi in lahko dosežemo še več. Dosedanji rezultati in podpora, ki sem jo deležen me opogumljata, da izzive sprejmem in prepričan sem, da vsi skupaj lahko dosežemo še več. Zato bom na prihajajočih lokalnih volitvah vnovič kandidiral za župana Občine Ivančna Gorica«, je dejal Dušan Strnad.

M. Ž.