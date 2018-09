Čilijada vse bolj čila

26.9.2018 | 11:30

Med tekmovanjem na čilijadi v Loki. (Foto: arhiv Čili klub Račica)

Čilijaši (Foto: M. L.)

Ženski aktiv (Foto: M. L.)

Loka pri Zidanem mostu - Čili ima veliko pristašev. Tako je bilo videti in slišati na tradicionalni tretji čilijadi v Loki pri Zidanem Mostu, ki jo je v nedeljo organiziral domači Čili klub Račica. Nejc Četina, Sabina Arčan in Silvija Robida, so bili v nedeljo v Loki prvi trije v vzdržljivostnem tekmovanju v pokušanju čilija.

Začeli smo zato, da malo popestrimo dogajanje v Loki,« pravi Aleš Kocman iz Čili kluba Račica, ki je skupaj z Marjanom Ernestlom pubudnik čilijade in sploh ukvarjanja s čilijem v tem kraju.

Čili klub nas je povabil k sodelovanju. Zato smo se odločili, da bomo še mi ponudili nekaj pekočega. In to je naša medica s čilijem,« pravi Milan Culetto, predsednik Turističnega društva Loka.

Očitno ena najmočnejših skupin v Sloveniji, ki povezuje častilce čilija, je društvo Čudoviti svet čilija. »»Čar slovenske čili scene in sploh čudovitega sveta čilija je, da smo dejansko prijatelji in enotni. To nam zavidajo,« pravi Adam Šerc iz Ajdovščine.

Na nedeljski čilijadi so ponujali tudi sadje. »Edino sadje, ki ni tukaj slovensko, so mandarine iz doline Neretve, ker mandarin pač v Sloveniji ni,« je povedala Anita Kerševan. Polnila je čilije, ki jih je skrbno čistil Andrej Čili Zmaj ob močni morali podpori Denisa.

Kako spodbuditi rast čilija, posebno skrbno razmišljata vrata Aleš in Bojan Kujavec iz Kukave pri Ptuju. Na čilijadi sta v živo predstavila, kako mokarji iz otrobov delajo kakovostno biološko gnojilo, katerega ime sta zaščitila.

Na čilijado so prišli tudi iz Tuzle. »Sin Dinko je začel z nekaj sadikami čilija na balkonu. Zdaj ga prideluje že veliko,« je povedala Ramza Ratajc, s katero je prišla na čilijado tudi hčerka Žana Mujkić.

Marlenka, ki je bila ena od obiskovalk čilijade, je domačinka iz Loke. »Čilijada mi je všeč. Kakršna koli prireditev je tukaj, se je udeležim,« je povedala in se ob tem spomnila tudi nekdanjega življenja v Loki in tega, kako je bilo v Nemčiji, kjer v mestu Siegen še zdaj preživi del leta.

Čili scena v Sloveniji je še veliko več. O tem lahko preberete tudi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V galeriji pa si lahko ogledate utrinke z letošnje 3. čilijade v loki.

M. L.

