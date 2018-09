Sprejeli letošnji rebalans in proračun prihodnjega leta

26.9.2018 | 12:50

Straški občinski svet je v aktualnem mandatu včeraj še zadnjič v takšni sestavi sedel za skupno mizo. (Foto: M. M.)

Straža - Straški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji, najverjetneje še zadnji seji v aktualnem mandatu župana Dušana Krštinca med drugim sprejeli rebalans občinskega proračuna za leto 2018 in proračun za 2019.

Rebalans je bil po pojasnilih občinske uprave potreben zaradi pokrivanja izgube straške občine v JP Komunala Novo mesto v višini 28.000 evrov, ki je po pojasnilih Krštinca nastala zaradi povečanega števila menjav vodovodnih priključkov in vodnih izgub ob testiranjih novega vodovoda. Ostale postavke se bistveno niso spremenile.

»Letos smo imeli štiri seje, od teh smo na treh govorili o rebalansu, tudi odbor za gospodarstvo je proti, zato ne morem biti za. Predvsem pa naj se bolj odgovorno obnaša načrtovalec,« je svoj sicer edini glas proti obrazložil Borut Likar (LKOS). Krštinc je odgovoril, da se trudijo biti transparentni, sicer ima kot župan pooblastilo za premestitve znotraj proračunskih postavk, a želi svetnike o vsem sproti seznanjati, tudi glede sprememb pri posamičnih investicijah. Kot omenjeno, so rebalans sprejeli s šestimi glasovi za in enim proti.

V nadaljevanju seje je Likar nasprotoval tudi sprejemu proračuna za leto 2019, saj ga bo izvrševala lokalna oblast v novi sestavi po letošnjih lokalnih volitvah. Podobnega mnenja sta bila še Andrej Radešček (neodvisni svetnik) in Janez Jerič (Straža za vse), ki sta se nato glasovanja vzdržala, Likar pa je bil proti. Ostali svetniki so proračun potrdili tudi v drugi obravnavi, Alojz Knafelj (SLS) pa je poleg župana dal vedeti, da novi občinski svet brez sprejetega proračuna še več mesecev ne bo mogel polno delovati, tako pa se bodo investicije nadaljevale, začrtali so tudi nove, ki jih bodo lahko enako spreminjali z rebalansi. Proračun za prihodnje leto sicer predvideva skoraj 4,3 milijona evrov prihodkov in 4,7 milijona evrov odhodkov.

Na seji so po drugi obravnavi med drugim sprejeli tudi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019, odlok o ustanovitvi podjetja Cero-DBk, določili takso za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN in stroškov lokacijske preveritve.

Podrobneje o seji in med drugim tudi odločitvi glede reševanja prostorske stiske tako vrtca kot osnovne šole pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Martinović