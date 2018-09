Nekateri kandidati za župane so se že razkrili; Starši polnoletnih dijakov brez pravic?;

26.9.2018 | 18:00

Z začetkom novega šolskega leta so zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov in družinskega zakonika začeli uporabljati nov, bistveno spremenjen pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, po katerem lahko srednje šole starše polnoletnega dijaka obveščajo o ocenah, vzgojnih ukrepih in odsotnostih le, če ta to vnaprej osebno dovoli. Zato mora na šoli podpisati soglasje. Pravilnik in posledice smo vzeli pod drobnogled in poiskali mnenja šolnikov, strokovnjakov in staršev. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Centri za socialno delo (CSD), ki že vrsto let opozarjajo na kadrovsko podhranjenost in preobremenjenost zaposlenih, bodo s prvim oktobrom zaživeli v novi organizacijski sestavi. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve projekt oglašuje s sloganom Na teren, bližje k ljudem, a brez kadrovskih okrepitev novih zavodov bo glavni cilj reorganizacije, tj. približati socialno delo uporabnikom, težko izvedljiv. Kakšne posledice nova organizacijska sestava prinaša za uporabnike, boste izvedeli v Dolenjcu.

Tone Kerin iz Straže pri Krškem je že 34 let, odkar opravlja duhovniško službo, misijonar na Madagaskarju. Tam je življenje ne le čisto drugačno kot pri nas, ampak veliko težje. Malgaši živijo v veliki revščini. Veliki intervju z misijonarjem Kerinom objavljamo le v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki prinaša še veliko več, tudi brezplačno prilogo Živa.

Ne zamudite, četrtek je dan za Dolenjski list, ki prinaša tudi informacije o nekaterih že znanih županskih kandidatih!