Začeli s prenovo ceste na Drski

26.9.2018 | 15:00

Pri prenovi ceste bodo uredili tudi celotno komunalno infrastrukturo. (Foto: M. M.)

Novo mesto - V tem tednu so začeli s prenovo ceste na Drski na odseku od križišča s Šegovo do konca slepe ulice pri železniški progi. Skupna vrednost prenove znaša nekaj manj kot 624.500 evrov (brez DDV), dela pa bodo predvidoma potekala do konca leta, so sporočili iz novomeške občine.

Rekonstrukcijo izvajajo v spodnjem delu ulice Drska v skupni dolžini približno 320 metrov, dela pa zajemajo izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in sanacijo cestišča. Ker gre za celostno in premišljeno rekonstrukcijo, je pretežni del vrednosti naložbe namenjen nujni obnovi za mesto pomembnih obstoječih komunalnih vodov, ki jih niso vzdrževali že vsaj od leta 1987, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker dela potekajo tudi na pešpoti, ki jo pogosto uporabljajo dijaki Šolskega cesta Novo mesto, so jih pozvali, da naj za šolsko pot uporabijo urejeni pločnik v smeri Šmihelske ceste.

Mestna občina Novo mesto s prenovo ceste na Drski nadaljuje urejanje enega prometno najbolj obremenjenih delov občine, so dodali. Po zaključku del bodo polovico površine namenili za motorni promet, polovico pa pešcem in kolesarjem. Najbolj izpostavljen del ulice Drska bo tako varnejši in primernejši za dnevne migracije, katerih pretežni del predstavljajo prav dijaki in študenti Šolskega centra Novo mesto, so še zapisali.

M. Ž.