29-letnica letošnja deseta smrtna žrtev na naših cestah; pobegnil je, a so ga izsledili

26.9.2018 | 14:00

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Poročali smo že, da je v včerajšnji prometni nesreči v Brestanici umrla voznica osebnega avtomobila. Danes Alenka Drenik s PU Novo mesto pošilja dodatne informacije. Policisti so bili ob 11.24 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil pri naselju Gunte. Novomeški prometniki so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 29-letna voznica osebnega avtomobila Citroen berlingo zapeljala na prednostno cesto v smeri proti Krškem v trenutku, ko je z njene leve strani pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila Hyundai tuscon. Avtomobil voznice je po trčenju odbilo v zemeljski usek in obstalo na robu ceste. 29-letnica, ki med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, je kasneje zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrla. 44-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v devetih prometnih nesrečah umrlo deset ljudi - štirje vozniki osebnih avtomobilov, voznik tovornega vozila, dva potnika v vozilu, voznik mopeda in dva pešca. V enakem obdobju leta 2017 so obravnavali devet prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo devet ljudi.

Trčil v traktor in pobegnil

Nekaj po 20. uri so bili črnomaljski policisti obveščeni, da je v Semiču voznik osebnega vozila trčil v kmetijskih traktor in se odpeljal s kraja prometne nesreče. Policisti so na podlagi opisa vozila pobeglega povzročitelja izsledili v okolici Črnomlja. Med postopkom so ugotovili, da je nesrečo povzročil 41-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, obe ukradeni. Kršitelju so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil Citroen xantia so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli 25 tujcev

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Sinji Vrh, Tribuče, Vrhovci, Preloka in Drežnik izsledili in prijeli 25 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Sirije, šestimi državljani Maroka, petimi državljani Afganistana, dvema državljanoma Iraka, državljanom Pakistana in državljanom Tunizije še niso zaključeni.

J. A.