Inovatorji leta GZS: Krka dvakrat zlata, TPV-ju pa še glas ljudstva

26.9.2018 | 17:35

Letošnji dolenjski in belokranjski inovatorji (Foto: B. Pucelj, arhiv DL)

Brdo pri Kranju - V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes že 16. podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Med prejemniki desetih zlatih priznanj so tudi tri podjetja z našega območja, ki so osvojila kar štiri zlata priznanja - Krka, je namreč prejela dve, zlata inovatorja pa sta tudi TPV in Radeče Papir Nova.

TPV je za svoj brezstopenjski zadrževalnik vrat motornega vozila poleg zlatega priznanja prejel tudi nagrado za najboljšo inovacijo po izboru javnosti.

Krka je zlati priznanji prejela za razvoj hitro razgradljive (»šumeče«) tablete z imatinibom za zdravljenje rakavih obolenj ter za razvoj filmsko obloženih tablet s hitrim sproščanjem etorikoksiba za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistem.

Radeče Papir Nova je zlato priznanje prejela za raztopino in postopek površinske obdelave papirja, ki izboljšata jakost in odpornost papirja za bankovce.

TRIJE SREBRNI

Med prejemniki srebrnik priznanj, podelili so jih 28, bo bila še tri naša podjetja, in sicer šentjernejski Hyb (Miniaturni diferencialni senzor tlaka), brežiški Kovis (osni deljeni zavorni disk za železniški tovorni promet) in krški Willy Stadler (odstranjevalec etiket s PET plastenk).

Na regijskih izborih najboljših inovacij so podjetja, posamezniki in ustanove letos prijavili 197 inovacij, ki jih je ustvarilo 772 inovatorjev, za priznanja na nacionalni ravni pa se je potegovalo 42 najboljših inovacij.

Vsi nagrajenci in opisi inovacij.

B. B.