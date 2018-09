Morje, kot ga nismo vajeni

26.9.2018 | 19:20

Oko, toda katero! (Foto: M. L.)

Branko Cvetković ob svojem fotografskem poročilu o morju (Foto: M. L.)

Zbrane na odprtju Cvetkovićeve razstave je pozdravil direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović (desno), o razstavi je govorila Nadja Gnamuš, avtorica besedila v katalogu (v sredini, ob razstavljavcu). (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac so začeli jesensko sezono z razstavo Nataše Prosenc Stearns, avtorice, ki je pod naslovom Hotelski dnevnik postavila v lapidarij osem video-zvočnih projekcij in natisnjene fotomontažne slike iz te serije. Razstava bo odprta še do 4. novembra. Tej je sledila nedavno odprta fotografska razstava Branka Cvetkovića z naslovom Ne–prostor – Nični prostor, ki si jo v nekdanji samostanki cerkvi obiskovalci lahko ogledajo do 25. novembra.

Cvetković, znan predvsem kot fotograf arhitekture, se tokrat predstavlja z motivi morja, a zelo drugačnimi od tistih, kakršni so pogosto, verjetno največkrat, na fotografijah morja.

K čemu s tokratno razstavo mojstrsko napeljuje Cvetković in zakaj se boste ob njegovih slikah vprašali, ali vidite smrt, razkriva zapis v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

