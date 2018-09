Ob 90.letnici rojstva Toneta Pavčka ponatis zbirke Pesmi in leta

26.9.2018 | 20:55

Tone Pavček (Foto: MiM, arhiv DL)

Ljubljana - Založba Miš je 90-letnico rojstva Toneta Pavčka, slovenskega pesnika, esejista, prevajalca in urednika Toneta Pavčka, ki se je rodil 29. septembra 1928 v Šentjuriju pri Mirni Peči, kjer je živel do svojega 16. leta, potem se je preselil v Ljubljano, obeležila s ponatisom njegove zbirke Pesmi in leta.

Zbirka je prvič izšla ob Pavčkovi 80-letnici, izbor pesmi je tedaj opravil pesnik sam. Za ponatis je pesmi ilustrirala Marta Bartolj.

Kot za STA pravi urednica Irena Miš Svoljšak, pesmi v zbirki Pesmi in leta sledijo toku Pavčkovega življenja. Zbirko sestavljajo štirje razdelki: prvi pripoveduje o zemlji, naslednja dva o ljubezni, zadnji, Temna zarja, pa prinaša Pavčkove najtemnejše verze, ki so povezani s smrtjo.

Spremno besedo je napisal Peter Kolšek. Med drugim je poudaril, da je zemlja pri Pavčku "duhovna substanca, v kateri so zajeti narava, lepota, občutek za dobro in občutek za smrt, tudi določena metafizika vernega pogana, kakor se imenuje".

Saša Pavček (Foto: I. V., arhiv DL)

Igralka in pesnica Saša Pavček ima sedem let po očetovi smrti občutek, da so njegove pesmi še vedno zelo žive. Zaveza oziroma obljuba, ki jo je dala očetu, se zdaj obrestuje. "Res imam kar veliko dela, ampak sem ponosna in mi je v veselje, da je vedno bolj živ, kar si je pravzaprav tudi sam želel," je povedala.

Ilustratorka Marta Bartolj je po besedah Irene Miš Svoljšak uspela združiti sodoben digitalni likovni pristop s klasično lirično mehkobo, tako značilno za Pavčkove pesmi. Kot je povedala ilustratorka, so Pavčkove pesmi globoke in iskrene, moč pesnika vidi v njegovi odkritosti in ranljivosti. Zato je najprej razmišljala, da bi bila takšna tudi ilustracija, tekom procesa pa se je odločila, da poskusi z digitalnim likovnim pristopom. Skupaj z založbo so se nato odločili za slednjega, saj se je izkazal za dovolj subtilnega; ilustracije imajo kljub digitalnemu pridihu globino.

Zbirka Toneta Pavčka - pesnik je častni občan Občine Mirna Peč - je dvojezična, vzporedno tečejo pesmi v angleškem prevodu, zanj je poskrbel Andrej Rijavec.

L. M.