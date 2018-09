Zapora v Sevnici kar mesec dni

26.9.2018 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sevnica - Občina Sevnica obvešča o postavitvi dolgotrajne popolne zapore prometa na odseku pločnika ob SV strani objekta Optike Bautin in dolgotrajno delno zaporo prometa na desni strani lokalne mestne ceste, št. 373011 Kopitarna-NHM-Trg svobode (OŠ), od km 0,500 do km 0,520 (od prehoda za pešce na križišču pri optiki do uvoza k domu upokojencev)-

Zapora bo trajala mesec dni, to je od danes do 26. oktobra, in sicer zaradi gradbenih del na objektu Optike Bautin.

L. M.