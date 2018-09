Kongresi Gasilske zveze Slovenije na razstavi

27.9.2018 | 08:00

Razstavo je odprl predsednik GZS Janko Cerkvenik.

Metlika - Včeraj je bila v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v Metliki otvoritev občasne razstave z naslovom Kongresi Gasilske zveze Slovenije (GZS). Udeležila sta se je tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik in poveljnik GZS Franci Petek.

Metliški župan Darko Zevnik je spomnil, da bo prihodnje leto 150. obletnica ustanovitve metliške požarne obrambe in prav tako 150-letnica gasilstva na Slovenskem ter hkrati 50-letnica Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki. Razstavo je predstavila kustosinja Petra Planinc. Namenjena je 17 kongresom GZS, kolikor se jih je zvrstilo od leta 1949 do letos, ter dvema, na katerih so sodelovali slovenski gasilci, ki so bili leta 1930 in 1939.

Kot je dejal Cerkvenik, ki je razstavo tudi odprl, je bila rdeča nit vseh kongresov potrjevanje notranje in zunanje podobe gasilske organizacije, kar je tudi glavna naloga vseh gasilcev. V svojem nagovoru je poudaril, kako pomembne so korenine slovenskega gasilstva, ki je leta 1869 vzniknilo prav v Metliki.

Otvoritev je s petjem popestrila petošolka Tina Pezdirec, učenka metliške podružnice Glasbene šole Črnomelj, ki je zapela ob spremljavi pianista Andreja Kuniča.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija