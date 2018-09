Jože Simončič prvič za šentjernejskega župana

27.9.2018 | 13:00

Jože Simončič še ostaja član SLS.

Šentjernej - V občini Šentjernej bo na jesenskih lokalnih volitvah za župana z nestrankarsko listo kandidiral 50-letni Jože Simončič, univ. dipl. ing. agronomije iz Cerovega Loga, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, v zadnjem mandatu vodja poslanske skupine SLS v občinskem svetu.

Kot je povedal na včerajšnji novinarski konferenci, je v stranki SLS in zlasti s prejšnjim županom Francem Hudoklinom prišlo do razhajanj, saj je njihova svetniška skupina s petimi svetniki vedno glasovala po svoji vesti in podpirala občinske predloge v korist občanov.

V Simončičevi ekipi so med drugim Jože Švalj, Peter Cvelbar in Marjetka Rangus.

»Ker imamo Šentjernej radi in ker želimo, da se v Šentjerneju nekaj naredi, nastopamo s svojo nestrankarsko listo in prvič se v boj podajam tudi za župansko mesto,« je dejal Simončič, ki stavi na svoje izkušnje, poznavanje javne uprave, delovanje države, lokalnega okolja ter ljudi in njihovih problemov. Meni, da je čas za novo in mlado ekipo, ki stavi na transparentnost in javnost občinskih zadev.

Med prednostnimi nalogami vidi izgradnjo doma starejših občanov, novega mostu v Mršeči vasi, dokončanje »kanalizacijske zgodbe«, saj po vaseh sploh ne vedo, kako bodo rešili ta problem, izgradnjo otroškega igrišča in ustreznega stadiona, Šentjernej v prihodnje za vsestranski razvoj nujno potrebuje tudi obvoznico.

Besedilo in foto: L. Markelj