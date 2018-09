Danes brez elektrike

27.9.2018 | 07:05

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU 1948.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 8.00 in 14.00 uro prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezje Ponikve izvod Brezje mlekarna; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, Podbočje trg, Črpališče Kalce, Veliko Mraševo pri cesti, Veliko Mraševo in Veliko Mraševo vrti med 9:30 in 11:00 uro; na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Gregovci izvod Stara vas med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.