Svetniki najdlje o ilegalnih prehodih državne meje

27.9.2018 | 10:10

Metliški svetniki so včeraj zasedali zadnjič v tem mandatu.

Metlika - Metliški občinski svetniki so v iztekajočem se štiriletnem mandatu zasedali na 26 rednih sejah. Včeraj je bila zadnja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na njej pa so v dobrih štirih urah obravnavali 19 točk dnevnega reda.

Najdlje časa so se zadržali pri problematiki nezakonitih prehodov državne meje, s katero jih je seznanil Igor Petelinc s Policijske uprave Novo mesto. Številno ljudi, ki so v Beli krajini prestopili državno mejo, se je v letošnjem letu drastično povečalo. V črnomaljsko občino jih je do včeraj prišlo ilegalno 1.979, v metliško pa 424, od tega največ, kar 219, v maju. Ujeli so tudi 21 vodnikov, med katerimi so prevladovali tujci. Med ilegalci je največ mladih moških, najpogostejši vzrok za njihovo pot pa so ekonomski razlogi. Priznal je, da mu panelna ograja sicer ni všeč, a policistom olajša delo ter daje sporočilo, da je meja varovana.

Precej časa se je zadržal pri razlagi o tem, kaj so sprejemno – registracijski centri. Gre za dislocirano policijsko enoto, ki je prilagojena obravnavi večjega števila ljudi. »Ti centri niso namenjeni ničemur drugemu, kot da čim prej izvedemo postopke z ilegalci in zaščitimo domače prebivalstvo. Policija nima zakonskega pooblastila, da bi migrante zadrževala v teh centrih več kot 48 ur, pač pa jih bodisi vrne na Hrvaško, kar se zadnje čase dogaja najbolj pogosto, napoti v center za tujce ali - če zaprosijo za mednarodno zaščito - v azilni dom,« je dejal Petelinc ter zagotovil, da sedaj ni potrebe, da bi v Beli krajini postavili sprejemno – registracijski center. Potrebovali bi ga, če bi na dan ilegalno prestopilo mejo 50 ali celo 100 ljudi.

Med drugim so se svetniki seznanili tudi z uresničevanjem občinskega proračuna v prvi polovici leta, določili pa so tudi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki že vrsto let ostaja enaka.

Svetniki so sprejeli tudi sklepe o dobitnikih občinskih priznanj, ki jih bodo podelili ob občinskem prazniku, ki bo 26. novembra. Naziv častnega občana bodo podelili dr. Janezu Dularju, občinske plakete pa bodo prejeli Peter Šneljer, Albina Tošeska in Društvo vinogradnikov Metlika. Priznanja za delo na področju športa v metliški občini bosta prejela Jožko in Mitja Omerzel kot perspektivna športnika, za strokovno delo pa športni trener Peter Milek.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše