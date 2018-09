Ribnica doma presenetila Celjane

27.9.2018 | 09:20

Članska ekipa RD Riko Ribnica v sezoni 2018/2019 (Foto: spletna stran RD Riko Ribnica)

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so v vnaprej odigrani osrednji tekmi 4. kroga lige NLB po golu Davida Kavčiča v zadnji minuti srečanja prišla do presenetljive zmage nad aktualnimi državnimi prvaki iz Celja z 22:21. Celjani bodo namreč konec tega tedna gostili nemško ekipo iz Flensburga, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Ribničani so tako ostali edini neporaženi v prvenstvu, saj so slavili v obračunu doslej še nepremaganih ekip. Po še nepolnem krogu imajo sedem točk, Celjani s tekmo manj pa štiri.

Že začetek je napovedal, da bo obračun vodilnih zanimiv. Bolje so začeli domači in po desetih minutah vodili že s 5:1, a so potem svoje minute imeli tudi gostje. Prebudili so se po zaostanku 3:7, prišli do izenačenja, po zaslugi Branka Vujovića in Gala Marguča pa nato polčas dobili za dva.

Toda domači se seveda niso predali. Celjani so prednost s konca prvega dela sicer zadržali večji del drugega polčasa; v 45. minuti je bilo 18:15, še v 54. pa je bil na semaforju izid 17:20. Potem pa je sledilo domačih pet minut; Rok Setnikarin David Kovačič sta s po dvema zadetkoma in delnim izidom 4:1 zaostanek spremenila v vodstvo za gol, za goste je še enkrat izenačil Marguč.

V zadnjem napadu so nato Ribničani le nekaj sekund pred iztekom tekme zadeli, junak je postal David Kovačič, Celjani so v zadnjem poskusu najprej zahtevali minuto odmora, potem pa izpeljali zadnjo akcijo v treh sekundah, a je žoga končala visoko prek gola, tako da se je lahko v Ribnici začelo veliko slavje, so dogajanje na igrišču povzeli na rokometni zvezi.

David Kovačič je bil s sedmimi goli najboljši strelec domačih, pri gostih jih je pet dosegel Josip Šarac.

Matija Nosan, kapetan Rika Ribnice, je po tekmi povedal: »Mislim, da smo pokazali eno najbolj borbenih tekem v letošnji sezoni, kar je razvidno tudi iz končnega rezultata. Vmes nas je malo zmanjkalo, vendar se nam je uspelo še pravočasno vrniti. Priborili smo si to zmago s trdo in odločno igro ter končno je tudi Celje padlo v naši dvorani. Hvaležni smo navijačem, ki so bili fenomenalni. Upam, da se v podobnem številu zberejo tudi na naslednji domači tekmi, ko nam bo na srečanju drugega kroga kvalifikacij pokala EHF nasproti stala zasedba Selfoss z Islandije.«

M. Ž.