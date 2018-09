Med hišno preiskavo pri 50-letniku zasegli konopljo in naboje

27.9.2018 | 12:00

Foto: PP Trebnje

Foto: PP Trebnje

Foto: PPP Novo mesto

Trebanjski policisti so na podlagi odredbe sodišča na območju občine Mokronog Trebelno opravili hišno preiskavo na naslovu 50-letnega osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli posušene rastlinske delce konoplje, sadike konoplje, ki jo je osumljenec gojil na vrtu, in koncentrirane odmerke predelane konoplje v različnih embalažah. Našli in zasegli so še več ročno zvitih cigaret s prepovedano konopljo, piškote s primesjo konoplje in več nabojev.

Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Zaradi kršitev Zakona o orožju bodo zoper kršitelja uvedli postopek o prekršku.

Kršitve kar pri četrtini ustavljenih vozil

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v torek med 8. in 12. uro na avtocestnem postajališču Dul izvajali poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov. Ustavili in kontrolirali so 55 tovornih vozil in pri štirinajstih ugotovili kršitve. Stehtalo so 19 tovornih vozil in kar devet je bilo preobremenjenih. Pri dveh tovornih vozilih so ugotovili nepravilno zavarovan tovor, pri dveh voznikih pa kršitve, ki se nanašajo na obvezne počitke in odmore. Pri enem tovornem vozilu so ugotovili manipulacije tahografa, pri enem pa tehnične pomanjkljivosti na vozilu. Sedem voznikov med vožnjo ni bilo pripetih z varnostnim pasom. Zaradi nepravilnosti in kršitev so policisti sedem tovornih vozil izločili iz prometa in enemu vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Delavci DARS-a so v tem času ustavili 19 vozil, ki niso imela nameščenih vinjet.

Prijeli 12 tujcev

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Žuničev, Preloke, Adlešičev in Dolenjcev izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Alžirije, dvema državljanoma Maroka, dvema državljanoma Tunizije in državljanom Sirije še niso zaključeni.

M. Ž.

Galerija