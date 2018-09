Kočevski SmartMelamine začenja proizvodnjo

27.9.2018 | 11:05

Direktor Melamina Srečko Štefanič (levo) in Damjan Murn, ki je eden od dveh direktorjev podjetja SmartMelamine, pred novo proizvodno linijo, na kateri bodo izdelovali trenutno edinstven izdelek na svetu. (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

Kočevje - V kompleksu kemične tovarne Melamin v Kočevju bodo danes odprli proizvodne linije novega podjetja SmartMelamine, ki ga je omenjena družba ustanovila skupaj s podjetjem nemške skupine TITK. Za več kot sedem milijonov evrov vredno naložbo, ki bo prinesla več kot 30 novih delovnih mest, so dobili 1,5 milijona evrov državne razvojne spodbude.

Direktor družbe SmartMelamine Damjan Murn je za STA povedal, da bodo skupaj z nemškim partnerjem zagnali proizvodnjo izolacije na temelju melaminskih mikrovlaken, ki jih uporabljajo v avtomobilski, letalski in železniški industriji, za varnostna oblačila in filtracijo vročih plinov.

Dodal je, da gre za proizvodnjo melaminskih flisov, izdelanih po »meltblown« proizvodnem postopku. Ti po njegovih besedah združujejo lastnosti melaminske smole s prednostmi »meltblown« proizvodnega postopka, na podlagi katerega je omogočena proizvodnja visokokakovostnih negorljivih flisov, narejenih iz melamina.

Murn je pojasnil, da so raziskovalci inštituta Thüringischen Institut für Textil und Kunststoff-Forschung (TITK) v nemškem Rudolstadtu v dlje trajajočem razvojnem procesu uspeli zelo posebno melaminsko smolo, ki jo izdeluje le kočevski Melamin, s termoplastičnim proizvodnim procesom preoblikovati v SmartMelamine oz. v flis s posebnimi lastnostmi.

»Proizvodni proces edinstveno združuje tekstilni proces s kemičnim, surovina oz. melaminska smola, kot tudi sam proizvodni proces melaminskega flisa, pa sta patentirana,« je opozoril Murn, ki podjetje vodi skupaj z nemškim direktorjem Christophom Löningom. Lastništvo družbe SmartMelamine si sicer ustanovitelja delita na pol.

Po podatkih podjetja se izdelani flisi uvrščajo v razred vrhunskih materialov, so obstojni pri zelo visokih temperaturah, niso termoplastični oz. se ne krčijo, ne talijo in ne topijo. Hkrati so odporni na ultravijolično svetlobo, so odlični toplotni in akustični izolatorji, »ki so zaradi zelo finih kemično odpornih osnovnih gradnikov primerni tudi za filtracije«.

Omenjeni material že uspešno preizkušajo številni partnerji v več industrijskih sektorjih. Primerni so denimo za uporabo v industriji mobilnosti, pri proizvodnji delovnih in zaščitnih oblačil ter pri filtraciji vročih plinov.

SmartMelamine bo letno lahko izdelal do 2000 ton melaminskih flisov v največji širini 2,4 metra in s težo od 20 do 600 gramov na kvadratni meter.

V podjetju imajo 26 zaposlenih, po zdajšnjih načrtih pa naj bi njihovo število doseglo 30. Ciljni trgi družbe so zahodnoevropske države ter ameriški in azijski trgi, je še navedel Murn.

