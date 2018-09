Priznanja za urejenost

27.9.2018 | 14:00

Predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar je nagovorila udeležence. (Foto: M. L.)

Aljaž Božič (levo) in Lucijan Cetin (Foto: M. L.)

Spominska fotografija s podelitve (Foto: M. L.)

Brežice - Občinska turistična zveza Brežice je v okviru dogodkov ob današnjem svetovnem dnevu turizma sinoči podelila priznanja za urejenost krajev, ki so jo tudi v brežiški občini ocenjevali v okviru slovenskega projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna.

Za urejenost vaških je dosegla prvo mesto Cerina, za njo je Mostec, na tretje mesto se je uvrstilo Globoko. V ocenjevalni skupini vasi so zmagale Črešnjice pri Cerkljah, pred Dvorcami in Novo vasjo pri Mokricah. V ocenjevanju krajevnih središč je komisija dodelila prvo mesto Sromljam, na drugo Artičam in tretje Dobovi. Poleg tega je podelila tudi posebno priznanje. Prejela ga je stanovanjska skupnost Trnje v Brežicah.

Komisija je posebej ocenjevala osnovne šole. Med temi se je tako zavihtela na prvo mesto Maksa Pleteršnika Pišece, na drugem je Globoko in na tretjem Brežice.Tudi v tej skupini so podelili posebno priznanje. Z njim so odlikovali Osnovno šolo Cerklje ob Krki.

Udeležence sinočnje razglasitve so nagovorili predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar, župan Ivan Molan in predsednik ocenjevalne komisije Jože Lovenjak. V kratkem filmu Davorja Lipeja so si obiskovalci lahko ogledali kraje, ki jih je obiskala ocenjevalna komisija.

Dogodek so popestrili tudi z glasbenim nastopom; pevca Aljaža Božiča je na klavirju spremljal Lucijan Cetin.

M. L.

Galerija