Županjina »zlata« marmelada

27.9.2018 | 20:10

Bernardka Krnc (v sredini) z zlatim priznanjem za marmelado. (Foto: Pep)

Šentrupert, Šmarješke Toplice - Na nedavnem 4. mednarodnem festivalu Marmelada, ki je potekal v Deželi kozolcev, prvem muzeju na prostem s kozolci v Šentrupertu, se je znova izvrstno odrezala županja občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc in sicer s slivovo marmelado s čokolado in rumom.

Strokovna komisija z Biotehniške fakultete pod vodstvom dr. Tomaža Požrla je ocenila 87 različnih vzorcev marmelad, med njimi tudi županjino slivovo marmelado s čokolado in rumom, za katero pravi, da jo je pripravila iz skrbno izbranih sestavin in z veliko mero ljubezni. Obiskovalci so jo lahko tudi poskusili, kot seveda vse ostale.

V hudi konkurenci je komisija, ki je bila pozorna predvsem na barvo, konsistenco, vonj in okus, županjini marmeladi podelila zlato priznanje. A to ni njena prva »zlata marmelada«. V letu 2015 je za češnjevo marmelado z rumom prav tako prejela zlato priznanje.

Svoje veščine kuhanja marmelade je Krnčeva v času županovanja izpopolnila, saj se je s svojimi izdelki znašla pri poslovnih darilih, za kar na začetku delovanja nove občine ni bilo denarja. Županja je poslovnim partnerjem podarila t..i. županjino marmelado, sicer pa je bila že zelo uspešna tudi v pridelavi županjine šmarnice, telečje obare itd.

L. M.