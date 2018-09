"Zdaj te pa res moram posiliti!"

27.9.2018 | 14:55

Dejan Brajdič

Kerinov Grm, Brežice - »Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let,« o kaznivem dejanju posilstva govori kazenski zakonik.

Da policija in tožilstvo prijave zoper spolno nedotakljivost jemljeta še kako resno, govori primer s krškega okrožnega sodišča. Mlajša ženska iz krškega romskega naselja Kerinov Grm je namreč prijavila, da jo je 38-letni Dejan Brajdič poskusil posiliti in zadeva se je znašla na sodišču.

Rešil jo je otrok

Kot je razvidno iz obtožnice, ki jo je na predobravnalnem naroku v Brežicah predstavila tožilka Mateja Roguljič, naj bi Brajdič oktobra lani rekel žrtvi, da gresta seksat. Na silo naj bi jo poljubil, se je celo dotikal in ji govoril, da jo bo posilil. V tistem naj bi v prostor stopil otrok, zato naj bi se umaknil.

Čez dva dni, naj bi ji ponovno zagrozil, da jo bo posilil. Po tistem ga je šla prijavit na policijo in čez nekaj dni naj bi ji rekel: »Zdaj, ko si me prijavila, te pa moram res posiliti.« Tožilka ni povedala, kakšen je njen predlog za sankcijo. »Ne pričakujem priznanja, zato ne bom podala predloga za kaznovanje,« je pojasnila.

Samo šala?

Na naroku je Brajdič pričakovano rekel, da krivde za očitana kazniva dejanja – poskus posilstva in dve grožnji – ne prizna. Njegova zagovornica Marija Vrisk je predlagala, da se med sojenjem zasliši nekaj prič, ki bodo lahko povedale, da je ženska, ki je v tem primeru žrtev, samska in je bila v romskem naselju večkrat tarča, saj naj bi se tako obtoženec kot več drugih norčevalo iz nje zaradi njenega statusa na tak način, da bi si lahko našla moškega. »Tudi obtoženec se je občasno pridružil takšnemu 'zafrkavanju' oškodovanke, ki nikoli ni imela partnerja in v naselju velja za 'starejšo samsko žensko',« je rekla Vriskova.

Tudi sam Brajdič je pozneje za naš medij povedal, da se pravzaprav ni nič zgodilo, da se je šalil z njo. »Po tistem, ko me je prijavila, sem zahteval, da dajo na analizo njena oblačila, s čimer bi dokazal, da se je nikoli ni niti dotaknil. Tudi po vsem tem, kar se zdaj dogaja, se midva še vedno pogovarjava, moja žena je njena teta,« je dejal Brajdič, ki obžaluje, da se je zapletel v tako neugodno situacijo.

»Veste, pri nas imajo 12-, 13-letnice otroke, ona pa je pri 25. samska in brez otrok. Samo hecal sem se,« je še dodal in zatrdil, da si je scenarij, kaj naj bi ji naredil, izmislila.

Tekst in foto: Janja Ambrožič