Noč ima svojo moč - jutri v 21 krajih evropska noč raziskovalcev

27.9.2018 | 16:30

Ljubljana, Novo mesto, Krško - V okviru evropske noči raziskovalcev bo jutri v 21 krajih po vsej Sloveniji, med njimi tudi v Novem mestu in Krškem, potekal projekt Noč ima svojo moč, ki je združil preko 40 raziskovalnih institucij. Z vseslovensko akcijo bodo za en dan v letu široko odprli vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavili poklic in življenje znanstvenika širši javnosti.

Pester in bogat program je skupaj sooblikoval konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut Jožef Stefan (IJS), Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slovenije, predstavil pa bo, kdo vse je lahko raziskovalec, kaj vse se skriva pod tem pojmom in z aktivnostmi skušal osvestiti, kako pomembne so raziskave in znanstveno delovanje v svoji največji širini za vse nas ter za razvoj človeštva, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost. Aktivnosti, ki bodo sicer zlasti podnevi, bodo potekale po šolah, knjižnicah, na ulicah in trgih, v domovih za ostarele, muzejih, vrtovih…

Evropska noč raziskovalcev bo poleg že omenjenega Novega mesta in Krškega potekala še v Ajdovščini, Bistri, na Bogenšperku, v Bohinjski Bistrici, Celju, Kranju, Kopru, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Piranu, Pivki, Polhovem Gradcu, Postojni, na Ptuju, v Slovenj Gradcu, Tolminu in v Trbovljah.

Celoten program najdete v priponki.

M. Ž.