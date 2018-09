V Trebnjem bodo dobili še eno lekarno

27.9.2018 | 18:00

Trebanjski svetniki so se najbrž predzadnjič sestali v tem mandatu.

Direktor občinske uprave Janez Pirc in župan Alojzij Kastelic

Boštjan Kastigar, novi občinski svetnik, ki je nadomestil Janeza Zakrajška, ki je zaradi zaposlitve v občinski upravi odstopil kot član občinskega sveta.

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so na včerajšnji seji podali soglasje k odprtju še druge lekarne javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Predvidena lokacija nove lekarne je od obstoječe pri zdravstvenem domu Trebnje oddaljena 2,1 kilometra, umeščena pa bi bila na prometno frekvenčni točki v bližini nakupovalnih centrov ob cesti, ki pelje proti Mirni.

»Lekarna pri zdravstvenem domu bo še vedno osrednja, druga pa se bo posvetila tudi nekaterim drugim specializiranim izdelkom in pripomočkom, tako da bo ponudba Dolenjskih lekarn razširjena. To pomeni v tem prostoru novo kvaliteto,« je dejal župan Alojzij Kastelic.

Dolenjske Lekarne so javni zavod, katerega ustanoviteljica je tudi občina Trebnje, zato občani pričakujejo, da zavod deluje v javnem interesu. A kot je dejala Špela Smuk, predsednica odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, so bili pri obravnavi te točke na odboru nezadovoljni s cenovno politiko Dolenjskih Lekarn. »Glede na to, da je to javni zavod, se mi zdi dejstvo, da so določene zadeve dražje kot pri zasebnikih, nedopustno,« je dejala. Dodala je še, da se člani odbora zavedajo, da želijo Dolenjske lekarne investirati v občino in bi po njenih besedah bili neumni, če bi se tej investiciji odrekli. »Ni pa pošteno, da naši občani plačujejo več, kot bi plačevali v zasebni lekarni ali trgovini, ki je ustvarjena, da dela dobiček.«

Miran Candellari je razmišljal, da so nekateri izdelki najverjetneje dražji, ker s tem pokrivajo izobražen kader, ki je tam zaposlen. Po njegovem mnenju bo dostopnost nove lekarne boljša za občane, saj je sedanja pri zdravstvenem domu zaradi zasedenosti parkirišč velikokrat težje dostopna. »Obenem občina načrtuje, da bomo to območje okoli parka za promet precej omejila.«

Nino Zajc pa je dejal, da z odpiranjem nove lekarne obenem zapirajo tudi možnost za prihod še kakšne nove. Občina Trebnje ima okoli 13.000 prebivalcev in po zakonu lahko na njenem območju delujeta le dve lekarni. Svetniki so na koncu sprejeli tudi sklep, s katerim so izrazili kritiko obstoječi cenovni politiki javnega zavoda Dolenjske lekarne in bodo preko predstavnice občine v svetu zavoda zahtevali pojasnila.

Občinski svet je med drugim podal tudi pozitivno mnenje dosedanji direktorici Doma Starejših občanov Mateji Ribič, ki se ji petletni mandat izteče 24. novembra. Med drugim so sprejeli tudi odlok o turistični in promocijski taksi. Turistična taksa se bo znižala iz dosedanje vrednosti 1,15 evra na 1,12 evra, vendar bo skupna vrednost ob prištetju promocijske takse, ki znaša 25 odstotkov vrednosti turistične takse višja za 0,25 evra. Torej bo skupna vrednost obeh taks znašala 1,40 evra.

Podrobneje o seji pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija