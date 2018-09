Baraga in čipka kot nit sodelovanja

28.9.2018 | 19:10

Projekt sta predstavila Marija Prosenik in Luka Bregar.

Trebnje - S potopisnim predavanjem Po Baragovi poti ter z odprtjem razstave slik in replik predmetov stiškega samostana bodo predstavniki občine Trebnje in tamkajšnje kulturno društvo - sekcija Žnurce jutri v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje začeli s projektom Baraga in čipka kot nit sodelovanja (BA-ČI).

Po vzoru izjemnega rojaka Friderika Ireneja Barage, ki se je rodil v Mali vasi pred 221. leti, bodo spodbujali socialno vključevanje ranljivejših skupin z medgeneracijskimi klekljarskimi delavnicami, širili znanje o Baragi z razstavami, predavanji in literarnim natečajem ter mu namenili posebno slaščico, so sporočili s trebanjske občine.

V okviru projekta, s katerim povezujejo dediščinsko zapuščino Barage ter lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, razvijajo nov program medgeneracijskih klekljarskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin. »S tem sledimo delovanju Barage, ki je pred približno 200 leti na območju današnje ameriške zvezne države Michigen med tamkajšnjimi staroselci spodbujal medsebojno pomoč, druženje, predajanje znanja in prizadevanja za enake možnosti za vse,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Prva od skupno desetih medgeneracijskih klekljarskih delavnic bo prihodnji mesec v središču Trebnjega. V okviru projekta bodo razvili tudi tri nove lokalne produkte: Baragovo rezino, glavno razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko in zbornik črtic o Baragi, ki bo nastal v okviru posebnega literarnega natečaja. Med spremljajočimi dejavnostmi bodo pripravili tudi predavanje o nastanku in pomenu Baragovega logotipa ter tri manjše samostojne razstave na temo Barage.

Projekt je vreden okoli 53.000 evrov, od tega so na javnem pozivu LAS STIK pridobili sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini skoraj 39.000 evrov. »Verjamemo, da gre za nov korak k enakim možnostim za vse, razvoju kulturnega turizma v občini ob širjenju prepoznavnosti Barage ter ohranjanju snovne in nesnovne dediščine oziroma njenemu obujanju,« pravijo na občini.

R. N.