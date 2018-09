Aviratek: z nasmehom čez dolenjske ovire

28.9.2018 | 13:25

Šentvid pri Stični - Ljubitelji dogodivščin v naravi, rekreacije in dobrodelnosti se bodo v soboto spet zbrali na Avirateku v Šentvidu pri Stični. Letos že šestič po vrsti v soorganizaciji PGD Šentvid in Občine Ivančna Gorica. Pripravili so štiri trase z ovirami, tri krajše so namenjene otrokom, osemkilometrska pa odraslim. Udeleženci bodo lahko tekli sami ali ekipno (najmanj trije skupaj).

Na najdaljši trasi, urejeni po poljskih in gozdnih poteh, tekače čaka 20 edinstvenih ovir iz naravnih materialov (bale slame, lesene piramide, hlodi ...). Podrobnosti o samih ovirah organizatorji ne izdajo, a tisti, ki so bili tam prejšnja leta, so na cilj praviloma prišli umazani, mokri, a nasmejani do ušes. Kaj se skriva za imeni tokratnih ovir: Poskočni zajček, Domača župca, Tarzanov most, Žgečkljiva Dolenjka, Šentviški tornado, Pot v pekel ..., si lahko samo mislimo.

Za vse, ki niste Dolenjci – avira pomeni ovira, oblak je ablak, rjava je arjava, vedro je pa ajmar

"Rdeča nit Avirateka je dobrodelnost. Letos bomo zbrana sredstva namenili Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. V okviru zavoda delujejo prilagojen vrtec, osnovna šola ter srednja poklicna šola za gluhe in naglušne otroke, otroke z govornimi in jezikovnimi napakami ter otoke s težjimi oblikami avtizma. V minulih petih letih se je vpis v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo povečal za 100 odstotkov, tako, da je zdaj skupaj vpisanih že 330 otrok. Z zbranimi sredstvi bomo pomagali opremiti novo učilnico, saj država žal ne uspe zagotoviti sredstev za osnovne naložbe, ki bi vrtičkarjem osnovnošolcem in srednješolcem omogočile dostojne učne razmere," so sporočili organizatorji.

V okviru dogodka bo potekala tudi dobrodelna dražba, na kateri se bodo udeleženci lahko potegovali za dres našega izvrstnega kolesarja Primoža Rogliča. Letošnji dogodek podpirajo tudi slovenski skakalci in letalci Robert Kranjec, Peter Prevc in Jurij Tepeš.

Sicer bo zabavno tudi po Avirateku, saj so šentviški gasilci pripravili še Oktoberfejs, na katerem se bo dobro jedlo, pilo in zabavalo v ritmih ansambla Pogum.

J. A., foto: PGD Šentvid pri Stični