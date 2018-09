Zgodovinski uspeh članske B ekipe PGD Ratež

28.9.2018 | 08:10

Ekipa PGD Ratež, ki je osvojila tretje mesto.

Ratež, Gornja Radgona - Gasilci PGD Ratež so letos dosegli še en zelo pomemben mejnik v svoji zgodovini. Gre za Prostovoljno gasilsko društvo, ki šteje 86 aktivnih članov, od tega je 17 članov, mlajših od 18 let. Zaradi »majhnosti« društva je dosežen uspeh res izrednega pomena in z njim je poplačan tudi ves trud, ki ga je ekipa vlagala v dolgotrajne priprave, saj so se nekateri člani za tovrsten uspeh trudili več desetletij. K novemu vozilu in novi motorni črpalki so dodali vrhunsko 3. mesto na državnem članskem gasilskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v taktični mokri vaji v skupini članov nad 30 let v Gornji Radgoni.

Po skupnem številu točk so si sicer delili 2. mesto, vendar so zaradi »prenobel« opreme dobili usodne 3 kazenske točke in so mesto podprvakov morali prepustiti ekipi PGD Žiri. Zmagali so člani PGD Kebelj. Poleg veliko vloženega truda tekmovalne ekipe so velik delež prispevali zvesti navijači in glavni sponzor Krajevna skupnost Brusnice.

V čast temu zgodovinskemu uspehu je bil v ponedeljek pripravljen sprejem celotne ekipe članov B, ki so se ga udeležili tudi župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik GZ Novo mesto tovariš Fikret Fejzić in poveljnik GPO Novo mesto tovariš Matjaž Kavšek.

Besedilo in fotografije: PGD Ratež

