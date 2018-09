Ob dnevu odprtih vrat še razstava sadnih sort

Sevno, pri Novem mestu - Na Sevnem je bilo včeraj živahno, saj je tukajšnji šolski center Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pripravil tradicionalni dan odprtih vrat. Tako se je na območju centra zvrstila lepa množica učencev osnovnih šol in otroke iz vrtcev, povabili pa so tudi druge.

Geslo dneva odprtih vrat, ki se je zaključil ob 16. uri, je »Za bistro glavo v naravo«. Obiskovalcem so se predstavile organizacijske enote centra: Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Dijaški in študentski dom, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Pripravili so predstavitev poklicev in programov ter drugih dejavnosti (izobraževanja, usposabljanja, tečaji, NPK, interesna področja …).

Predšolski otroci in šolarji so si lahko organizirano v okviru šole ali pa s starši ogledali razstave in različne praktične prikaze, za učence zadnjega triletja osnovne šole pa so pripravili tudi delavnice in predstavitve izobraževalnih programov.

Udeleženci so si med drugim lahko ogledali obširno razstavo sadnih sort iz slovenskih travniških sadovnjakov, starih odpornih sort iz genske banke in sodobnih sort. Razstavo kar 130 različnih vzorcev je pripravila družba Kartuzija Pleterje kmetijstvo v okviru skupnega projekta z družbo Prah iz Sevnice.

Če vas zanimajo stare sorte slovenskega sadnega bogastva, si lahko utrinke z razstave pogledate v galeriji.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

