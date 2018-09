Člani Kluba prijateljev metliške črnine trgali štirinajstič

28.9.2018 | 09:05

Člani kluba so potrgali grozdje na 4.500 trsih.

Vinomer - Klub prijateljev metliške črnine je včeraj že 14. leto pripravil trgatev svojih članov. V klub je včlanjenih 700 ljudi, na tokratno trgatev pa jih je prišlo 60.

V navadi je, da obirajo grozdje v vinogradu enega od belokranjskih vinogradnikov. Letos so se odpravili v vinograd Kmetijske zadruge Metlika na Vinomeru. Kot je povedal direktor zadruge Jože Cajnar, trgatev članov kluba sodi v okvir praznovanja letošnje 50-letnice prve polnitve metliške črnine.

Trgači so na 4.500 trtah modre frankinje nabrali dobrih 9 ton grozdja, ki je bilo zelo zrelo in sladko, saj je doseglo kar 91 Oe. stopinj, kar je nadpovprečno in po besedah Martine Legan Janžekovič iz Vinske kleti Kmetijske zadruge Metlika presenetljivo dobro. Kot je povedala Legan Janžekovičeva, bodo modro frankinjo porabili kot sestavino metliške črnine.

Predsednik kluba Mirjan Kulovec in tajnica Andreja Drakulič Veselič pa si nista mogla kaj, da ne bi v imenu vseh članov na poseben način voščila za današnji okrogli rojstni dan klubskemu finančniku Tonetu Pezdircu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

