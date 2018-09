Prvi turistični kviz

28.9.2018 | 11:05

Najbolje se je odrezala ekipa Praproti.

Metlika - Včeraj, na svetovni dan turizma, so v Metliki Društvo prijateljev mladine Metlika, turistično društvo Vigred Metlika, Tic Metlika in Društvo kmečkih žena Metlika pripravili prvi turistični kviz z naslovom Kako dobro poznamo naravno in kulturno dediščino svojega kraja. Pomerile so se tri ekipe srednješolk ter dve ekipi učencev in učenk zadnje triade metliške osnovne šole.

Najbolje se je odrezala ekipa Praproti, v kateri so bili učenci 8. a razreda Vid Kremesec, Urban Bajuk in Eva Kunič. Druga je bila ekipa Vrtnice iz 1. letnika Srednje šole Črnomelj, tretja pa ekipa iz 1. letnika črnomaljske gimnazije, ki si je nadela ime Robide.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

