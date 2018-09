Treščil v podvoz železniške proge, v bolnišnici umrl

28.9.2018 | 07:00

Sinoči ob 23.34 uri se je v Vranovičih, občina Črnomelj, voznik osebnega vozila zaletel v podvoz železniške proge in ostal ukleščen v vozilu. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom poškodovanega voznika rešili iz vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so reševalcem pomagali pri prenosu poškodovanca, odklopili akumulator, zavarovali ter osvetljevali kraj nesreče in pomagali avtovleki. Delavec cestnega podjetja je očistil cestišče in postavil ustrezno signalizacijo. 30-letni voznik je kasneje v bolnišnici umrl.

Na delavca padlo drevo

Ob 9.38 je v bližini naselja Borovec pri Kočevski Reki v občini Kočevje pri delu v gozdu na delavca padlo drevo. Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP Kočevje, pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca reševalcem so nudili gasilci PGD Kočevje. V UKC Ljubljana pa sta ga s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa HNMP na Brniku. Aktivirani so bili tudi gorski reševalci GRS Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Bombo na kraju najdbe uničili

Včeraj ob 17.36 je ob cesti Stranska vas pri Semiču-Črnomelj občan v gozdu našel ročno bombo, italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so bombo na kraju najdbe uničili. Gasilci PGD Semič in Stranska vas pri Semiču ter policisti so zavarovali območje razstrelitve. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, TP ŠIPEK;

- od 10:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz T TP VINOGRADNIŠKA

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Potočnik.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE1;

- od 10:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto med 8.40 in 13. uro na območju TP Pristava Veliki Podlog, Farma Prašičev Pristava, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Dvor ter na področju nadzorništva Brežice med 12. in 14. uro na območju TP Boršt izvod desno od kapelice.

M. K.