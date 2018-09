V nekaj urah kar dve nesreči na prehodih za pešce

28.9.2018 | 09:40

Foto: Arhiv DL

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu, v kateri je bila udeležena peška . Ugotovili so, da je 72-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 51-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Reševalci so poškodovano peško oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Okoli 15. ure so policiste iz novomeške bolnišnice obvestili, da oskrbujejo 46-letno žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Novomeški prometniki so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil po Šmarješki cesti in na prehodu za pešce trčil v 46-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Peška se je v nesreči lažje poškodovala. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so policisti povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

V zadnjih desetih letih je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 35 pešcev. Pešci so v tem letnem času, ko se temni del dneva daljša, pogostejša je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Policisti ugotavljajo, da bi pešci lahko bolje poskrbeli za svojo varnost, saj so povzročitelji okoli četrtine prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. Zato svetujejo, da naj v temnih delih dneva nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa, pri prečkanju ceste na prehodih za pešce pa naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom.

Izven naselij, kjer ni pločnikov za pešce, številni hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu, opozarjajo policisti.

Pešce zato ponovno pozivajo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča, so še dodali na PU Novo mesto.

Znova smrtna žrtev na cesti

Poročali smo že o hudi prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je ponoči okoli 23.30 zgodila pri Vranovičih na območju Policijske postaje Črnomelj, iz PU Novo mesto pa so zjutraj sporočili podrobnosti. Policisti so ugotovili, da je 29-letni voznik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri Črnomlja proti Metliki. Pri Vranovičih je zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča in betonskega robnika ter silovito trčil v podporni zid podvoza. Vozilo je po trčenju večkrat odbilo in obstalo na brežini, kjer je trčilo v drevo. 29-letnega voznika so reševalci odpeljali v novomeško splošno bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.

Štiri Eritrejci nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Kanižarici prijeli štiri državljane Eritreje, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v Azilni dom.

Dodano ob 12. uri

Nesreča pri delu

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj nekaj pred 10. uro obveščeni o nesreči v gozdu na območju Borovca pri Kočevski Reki. Ugotovili so, da je delavec obsekaval drevje, ki je bilo podrto v vetrolomu. Ko je tako odžagal podrto drevo, ga je le-to stisnilo ob drugo podrto drevo.

V nesreči je delavec utrpel poškodbe prsnega koša in so ga s helikopterjem SV odpeljali v KC Ljubljana. Glede na do sedaj zbrana obvestila dogodek nima znakov kaznivega dejanja.

M. Ž.