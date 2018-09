Ali bi imeli tale okrasek?

28.9.2018 | 20:00

Andreja Kavčič in Judita Malovrh (z leve) (Foto: M. L.)

Razprava je bila živahna. (Foto: M. L.)

Sevnica - Na gradu Sevnica so sinoči odprli razstavo o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. Gre za potujočo razstavo Invazivke na poti, ki jo bodo v okviru projekta Life artemis še do junija 2020 pripravili v skupno petindvajsetih krajih po Sloveniji. Svojo pot je začela junija lani.

V pogovoru, v katerem sta sodelovali tudi Andreja Kavčič z gozdarskega inštituta, ki je predavala na začetku dogodka, in Judita Malovrh z zavoda za varstvo narave, so poudarili, da invazivne tujerodne vrste škodijo naravi, zdravju ljudi in povzročajo gospodarsko škodo.

Invazivke so pri nas, torej v zanje novem okolju, vse bolj trdožive, kot so ugotavljali v pogovoru obiskovalci predavanja in razstave. Taka je, npr., ambrozija. Ko jo pokosijo, hitro požene znova iz tal in pri tem cveti, ko je še zelo nizka.

Bolj ali manj je izgubljen tudi boj z japonskim dresnikom, ki v nekaterih različicah postaja invazivna vrsta celo v svojem izvornem okolju, na Japonskem.

Načinov, kako invazivne vrste dosežejo Slovenijo, je veliko. Nemalokrat jih prinašajo trgovci in drugi tudi v Slovenijo kot okrasne rastline. Pavlovnijo, najhitreje rastoče dreva, npr., pa sadijo zaradi lesa. V sinočnjem pogovoru so se strinjali, so menili, da bi morali preprečiti naglo vnašanje te vrste dreves v Slovenijo. Nasadi so po nekaterih izjavah tudi na sevniškem območju, največ na našem območju naj bi jih bilo v Beli krajini.

M. L.

