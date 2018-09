Nastaja mreža ponudnikov Direkt s kmetije

28.9.2018 | 12:25

S predstavitve projekta od leve proti desni): Marko Bartolj (KZ Krka), Blaž Radič (FIŠ Novo mesto) ter Lea Marija Colarič in Simon Jakša (Grm Novo mesto)

Novo mesto - Na Dolenjskem in v Beli krajini nastaja nova mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot, ki so jo poimenovali Direkt s kmetije. V okviru projekta partnerstva Lokalna akcijska skupina (LAS) Dolenjska in Bela krajina jo sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj.

Ker gre za virtualno tržnico, v projektu, ki ga vodi Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, sodeluje tudi Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Ta nudi informacijsko in razvojno podporo mreži, saj je v dobro leto dni trajajočem projektu zasnovala spletno stran kot virtualno tržnico in mobilno aplikacijo za Android in Apple iOS združljive naprave. Spletna stran (www.direktskmetije.si) in aplikacija naj bi kupce dnevno obveščali, kdaj in kje lahko dobijo domače sezonske pridelke in izdelke.

Spletna stran

V projekt se vključuje tudi Kmetijska zadruga Krka, saj bodo izdelki in pridelki (pa tudi propagandni material ponudnikov) tudi konkretno na voljo na policah nekaterih njenih trgovin (Adlešiči, Črnomelj, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Šmarješke Toplice). Kot napovedujejo sodelujoči v projektu, naj bi ponudbo razširili tudi na Novo mesto in druga središča.

V okviru projekta so nabavili tudi več mobilnih stojnic, ki so na voljo za promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov. Po besedah Marka Bartolja iz KZ Krka si jih je mogoče tudi izposoditi. »Naš cilj je, da se mreža širi, mislim, da so ponudniki za zdaj zelo zadovoljni s sodelovanjem,« je na predstavitvi projekta ocenil Bartolj.

V projekt in mrežo je vključeno tudi Društvo Grmčani, ki že nekaj let povezuje ponudnike, ki so se šolali na centru Grm. Trenutno je v mrežo vključenih 40 ponudnikov, a partnerji v projektu vabijo k sodelovanju še druge. Čeprav se projekt s septembrom zaključuje, napovedujejo, da se pravo delo zdaj šele začne. Ponudnikom, ki so jih v okviru projekta tudi poučili, kako lahko sami posodabljajo podatke o svoji ponudbi, je tako na voljo brezplačen marketing. To je za manjše kmetije, ki večinoma nimajo niti svoje spletne strani, lahko pomembna informacija.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik