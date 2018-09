Proračun za prihodnje leto pod streho

28.9.2018 | 15:00

Mirnopeški svetniki se bodo najverjetneje sestali še enkrat pred lokalnimi volitvami. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic

Ljudmila Bajc, ki bo sprejemala in vodila obiskovalce v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Slaka ter skrbela za promocijo in trženje, je svetnikom predstavila ideje in produkte, ki bi jih oz, jih bodo ponudili obiskovalcem. Muzej bodo odprli 19. oktobra.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji sprejeli proračun za prihodnje leto. S pripravo predloga so na občinski upravi pohiteli, saj so se s tem želeli izogniti težavam in omejitvam, ki bi lahko nastale, če nov občinski svet pred koncem koledarskega leta ne bi sprejel proračuna in bi tako novo leto občina začela z začasnim financiranje.

Je pa že zdaj jasno, kot je dejal župan Andrej Kastelic, da bo proračun kmalu po zaključnem računu deležen rebalansa. Predvsem bo potreben zaradi največje naložbe v zgodovini občine, suhokranjskega vodovoda, katerega ne le financiranje, temveč tudi izvedba se bo zavlekla v prihodnje leto.

Od prve obravnave, ki je bila opravljena prejšnji seji konec maja, se predlog proračuna za leto 2019 ni bistveno spremenil, v času javne razprave niso prejeli nobenih pripomb in predlogov od občanov ali organizacij, so pa nekaj splošnih pripomb in dopolnitev podali odbori občinskega sveta. Kolikor se je dalo, jo jih na občinski upravi vključili v proračun, predvsem pa dopolnili načrt razvojnih programov za prihodnja štiri leta, torej prihodnji mandat. Od leta 2020 jih, kot je po seji sveta za Dolenjski list pojasnila direktorica občinske uprave Sonja Klemenc, čaka predvsem veliko dela na cestnem področju, saj so občinske ceste in javne poti praktično po celotni občini potrebne prenove.

Prihodke za leto 2019 načrtujejo v višini malo manj kot 4,7 milijonov evrov, odhodke pa slabih 3,8 milijonov, od tega za naložbe namenjajo nekaj več kot 1,4 milijona, kar predstavlja malo manj kot 36 odst. vseh proračunskih izdatkov. Med njimi seveda izstopa že omenjeni suhokranjski vodovod, sicer pa so med drugim za cestno področje namenili slabih 300 tisoč evrov, izgradnjo čistilne naprave Šranga skoraj 150 tisoč evrov, dograditev mirnopeške čistilne naprave dobrih 52 tisoč evrov ter za urejanje javne komunalne infrastrukture v stanovanjskih conah Nad Postajo in Češenska hosta 100 tisoč evrov.

Sicer so svetniki med drugim v drugi obravnavi sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda CERO-DBK, glasovanja se je vzdržal Zvone Lah, ki je bil na prvi obravnavi proti.

Kaže da se bodo mirnopeški svetniki pred lokalnimi volitvami srečali še enkrat, osrednja točka pa bo potrditev prvih sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN). Na občinski upravi namreč v kratkem pričakujejo še končno drugo mnenje kmetijskega ministrstva, potem pa bo dokument nared za občinski svet. Župan je poudaril, da si res želijo, da bi OPN sprejel občinski svet pred volitvami, ker ljudje te spremembe težko čakajo. Sicer bi o tem nov občinski svet, potem ko bi se konstituiral, sprejemal šele v začetku prihodnjega leta.

M. Ž.

