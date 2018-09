Smelo v novo sezono

28.9.2018 | 17:30

Za vsebino Kulturnega doma Krško poleg direktorice Darje Planinc (tretja z leve) skrbijo še Nina Sotelšek, Žiga Kump in Helena Rožman. (Foto: B. B.)

Krško - Kulturni dom Krško (KDK) tudi v novo gledališko sezono vstopa s tremi abonmaji, enim otroškim in dvema za odraslo občinstvo, do konca leta pa v zavodu napovedujejo še nekaj zanimivih likovnih, fotografskih in muzejskih razstav.

Kot je na novinarski konferenci pred začetkom 28. abonmajske sezone v Krškem povedal koordinator programa KDK Žiga Kump, izbrane predstave nagovarjajo gledalca, ki v gledališču išče umetniški presežek, abonmaji pa ponujajo tako žanrsko raznolikost, kot tudi raznolikost v uprizoritvenih postopkih. Posebej ga veseli povečan obisk otroških predstav. »To je rezultat premisleka izpred nekaj let, ko smo se odločili, da bomo v ta program vlagali več kot prej, da bomo pripeljali tudi kompleksnejše predstave, ki od otrok terjajo malo več. Veseli smo, da se je to izkazalo za uspešno in da na ta način vzgajamo generacije, ki bodo tudi v prihodnje zahajale v gledališče.«

Obisk gledaliških predstav se je v prvi polovici letošnjega leta v Krškem sicer povečal za kar 87 odst., poudarja direktorica KDK Darja Planinc, kar je predvsem posledica večjega števila predstav – v prvih šestih mesecih so jih v abonmajih in izven ponudili 27, v enakem obdobju lanskega leta pa 16.

V vseh enotah zavoda, v okviru katerega poleg kulturnega doma na Vidmu delujejo še Galerija Krško, Mestni muzej Krško in grad Rajhenburg, so v prvi polovici leta na 469 dogodkih zabeležili 39.000 obiskovalcev, kar je na ravni rekordnega lanskega leta. »Želimo si že več obiska v naših muzejskih enotah, kjer nas čaka še veliko vlaganja v promocijo in osveščanje zainteresirane javnosti, predvsem šol, za katere želimo, da v še večji meri prepoznajo vsebino naših muzejskih enot, ki jo lahko zelo dobro povežejo s svojimi učnimi programi,« pravi Planinčeva.

Velika fotografska razstava

Poleg nove gledališke sezone jesen v enotah KDK prinaša tudi nekaj zanimivih razstav. Med njimi izstopa premierna postavitev velike skupinske fotografske razstave Če bi Slovenija bila, ki jo bodo novembra premierno odprli na Gradu Rajhenburg. Na njej bo svoje serije fotografij pod kuratorskim očesom svetovno priznanega fotografa Klavdija Slubana razstavilo 19 sodobnih slovenskih fotografov. Za kako pomemben dogodek gre, priča podatek, da je bila razstava poleti predpremierno prikazana na enem najpomembnejših svetovnih festivalov fotografije v Arlesu v Franciji.

V Galeriji Krško so letos odprli dve razstavi (Adrijan Praznik, Stene ter Bujnost nje Simone Čudovan in Simone Šuc), prav danes odpirajo fotografsko razstavo Berem te/I Read You vizualne umetnice Arven Šakti Kralj Szomi, do konca leta pa bodo na ogled postavili še dela Mita Gegiča.

Boris Blaić