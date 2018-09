Nagrajeni osnovnošolski artiški literati

Artiče, Schwanenstadt - Nadarjeni učenci lanskega 5. razreda na OŠ Artiče smo se marca prijavili na 16. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2018 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji.

Mesto Schwanenstadt skupaj z občinama Bordano in Sacile ter študijskim centrom iz Trsta in Univerzo v Salzburgu že od leta 1997 razpisuje mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo pod naslovom Na krilih metulja in laboda. Zadnja leta so k sodelovanju povabili tudi Slovenijo.

Maruša Kodrič, Mihael Ivanović in Pika Zbašnik z mentorico Jano Kovačič in Maja Lakner, Ana Binter, Ana Molan ter Živa Bostele z mentorico Janjo Omerzu smo se na natečaj takoj prijavili in začeli pridno pisati in ilustrirati.

Trdo smo garali in tik pred zdajci oddali knjigi. Mihael, Maruša in Pika smo napisali knjigo z naslovom Hvala, ker si, Živa, Maja in obe Ani knjigo z naslovom Emelie in čarobna torba. Knjige smo odposlali in nestrpno čakali na rezultate. Ti so prišli v začetku julija in izvedeli smo, da smo za knjigo z naslovom Hvala, ker si dosegli 2. nagrado in za knjigo Emelie in čarobna torba posebno nagrado žirije.

Nagrad smo se razveselili vsi in komaj čakali na podelitev, ki se je odvila v soboto, 22. septembra, v Schwanenstadtu.

Zgodaj zjutraj smo se s starši in mentorico Jano Kovačič odpeljali proti Gornji Avstriji. V Schwanenstadt smo prispeli malo prej, zato smo si najprej ogledali to čudovito mestece in vsa druga nagrajena dela. Okoli 16. ure se je začela podelitev nagrad. Prevladovala so dela slovenskih avtorjev, nekaj pa jih je bilo tudi iz Italije in Avstrije. Dobili smo manjšo denarno nagrado ter priznanje.

Še enkrat bi se zahvalili OŠ Artiče, Smar-Team za izdelavo čudovitih knjig , Intergral Brebus Brežice za prevoz do Schwanenstadta, Občini Brežice ter seveda Jani Kovačič in Janji Omerzu za trud in spodbudo pri izpeljavi projekta.

Maruša Kodrič, 6. a razred OŠ Artiče

